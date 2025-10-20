"سرقة اللوفر".. ما مصير المجوهرات التاريخية؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
صمون وزعتر
من
03:00 PM
الى
04:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
السوداني: الحكومة منفتحة على التعاون مع المؤسسات الوطنية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544419-638965812024477653.jpg
"سرقة اللوفر".. ما مصير المجوهرات التاريخية؟
دوليات
2025-10-20 | 14:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
تعد المجوهرات المسروقة في عملية "
متحف
اللوفر" من الكنوز الفرنسية ذات القيمة التاريخية التي لا تقدر بثمن، ما يطرح تساؤلات ملحة حول مصيرها، واحتمالات تفكيكها أو تهريبها، في ظل صعوبة بيعها كما هي بسبب شهرتها الواسعة.
وتشمل المسروقات تاجا وعقدا من طقم
الملكة
ماري-أميلي، وآخر من
الزمرد
يعود للإمبراطورة ماري-لويز، إضافة إلى بروش نادر وتاج ضخم وعقد صدر للإمبراطورة أوجيني. وحده تاج أوجيني ترك خلفهم أثناء الفرار، ويخضع حاليا لفحص من قبل
وزارة الثقافة
لتقييم حالته.
تحقيقات مكثفة وفرضيات متعددة
وأعلنت
وزارة الداخلية
الفرنسية عن تعبئة أكثر من 60 محققا من فرقة مكافحة الجريمة المنظمة والمكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالقطع الثقافية، بهدف تعقب الجناة واستعادة المجوهرات قبل تهريبها أو تدميرها.
وكشفت المدعية العامة في
باريس
، لور بيكوا، أن التحقيق يركز على فرضيتين: إما أن السرقة نفذت بتكليف من جهة راعية، أو أن الغرض منها كان تفكيك المجوهرات بغرض تبييض الأموال عبر بيع الأحجار الثمينة في السوق السوداء.
صعوبة بيع المجوهرات
ويؤكد رئيس دار دروو للمزادات، ألكسندر جيكيلو، لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن بيع هذه المجوهرات بحالتها الأصلية شبه مستحيل، نظرا لأنها موثقة ومعروفة عالميا.
وأوضح جيكيلو أن "الأحجار نفسها غير قابلة للبيع كما هي، لأنها تحتوي على خصائص يمكن من خلالها تحديد مصدرها وزمن تصنيعها". محذرا من احتمال تفكيك وتذويب القطع الثمينة لطمس هويتها.
مخاوف من تذويب الذهب وتشويه الأحجار
وتتزايد المخاوف من أن يكون هدف العصابة تفكيك المجوهرات وبيع الأحجار الكريمة والذهب بشكل منفصل.
وفي هذا الإطار أشار جيكيلو إلى أن "قيمة الذهب ارتفعت بشكل كبير، حيث تجاوز سعر الأونصة 4000 دولار"، مما يجعل الذهب المنصهر سهل التصريف في السوق السوداء، بعكس الأحجار الثمينة التي يصعب تصريفها دون لفت الأنظار.
وفي حالة تفكيك المجوهرات وتشويه تفاصيلها الأصلية، فإن فرص استعادتها ستتضاءل بشكل كبير، بحسب مصادر قريبة من التحقيق.
الوقت ليس في صالح المحققين
وكلما مر الوقت، تقل فرص استرجاع المجوهرات بحالتها الأصلية، حيث حذر الخبراء من أن أي تأخير في تحديد هوية الجناة قد يعجل بتهريب الأحجار الثمينة خارج البلاد عبر شبكات متخصصة.
وقال أحد المحققين قال لوسائل الإعلام: "بعض الألماس قد يباع قطعة قطعة، مما يصعب مهمة تتبعه ويجعل إعادة تجميع المجوهرات شبه مستحيلة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
سرقة جواز سفر هداف تاريخي
13:54 | 2025-10-06
العثور على تاج الإمبراطورة أوجيني المسروق خارج متحف اللوفر
07:03 | 2025-10-19
متحف اللوفر في باريس يتعرض لعملية سطو مسلح
06:03 | 2025-10-19
سرقة الـ80 مليون: شرطة الرصافة تباغت سارق "جسر الأمانة" وتستعيد المبلغ بالكامل
07:31 | 2025-07-29
مجوهرات
اللوفر
وزارة الداخلية
المكتب المركزي
السومرية نيوز
وزارة الثقافة
سومرية نيوز
مكتب المركز
السومرية
الملكة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بالتنسيق مع التربية.. مفوضية الانتخابات تحدد موعد عطلة المدارس
محليات
30.1%
03:48 | 2025-10-19
بالتنسيق مع التربية.. مفوضية الانتخابات تحدد موعد عطلة المدارس
03:48 | 2025-10-19
العراق يبدي موقفاً من الإجراءات السعودية بحق "مشجعين مسيئين"
رياضة
25.86%
09:21 | 2025-10-19
العراق يبدي موقفاً من الإجراءات السعودية بحق "مشجعين مسيئين"
09:21 | 2025-10-19
امطار "فجرية" في 5 محافظات.. والانظار نحو موجة أثقل قد "تخلف وعدها"
أخبار الطقس
24.03%
01:50 | 2025-10-19
امطار "فجرية" في 5 محافظات.. والانظار نحو موجة أثقل قد "تخلف وعدها"
01:50 | 2025-10-19
من جديد.. الدولار يرتفع في الأسواق العراقية
اقتصاد
20.01%
09:41 | 2025-10-19
من جديد.. الدولار يرتفع في الأسواق العراقية
09:41 | 2025-10-19
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-20
Live Talk
الكشف المبكر لسرطان الثدي - Live Talk - الحلقة ١٤٢ | 2025
10:30 | 2025-10-20
Live Talk
الكشف المبكر لسرطان الثدي - Live Talk - الحلقة ١٤٢ | 2025
10:30 | 2025-10-20
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-20
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-20
من الأخير
الإطار يتربّص بالسوداني وحزام بغداد مليء بالســ.لاح - من الأخير م٢ - حلقة ٧٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-19
من الأخير
الإطار يتربّص بالسوداني وحزام بغداد مليء بالســ.لاح - من الأخير م٢ - حلقة ٧٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-19
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-20
Live Talk
الكشف المبكر لسرطان الثدي - Live Talk - الحلقة ١٤٢ | 2025
10:30 | 2025-10-20
Live Talk
الكشف المبكر لسرطان الثدي - Live Talk - الحلقة ١٤٢ | 2025
10:30 | 2025-10-20
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-20
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-20
من الأخير
الإطار يتربّص بالسوداني وحزام بغداد مليء بالســ.لاح - من الأخير م٢ - حلقة ٧٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-19
من الأخير
الإطار يتربّص بالسوداني وحزام بغداد مليء بالســ.لاح - من الأخير م٢ - حلقة ٧٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-19
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
اخترنا لك
ترامب يحدد موعد زيارته الرسمية إلى الصين
13:15 | 2025-10-20
ترامب يهدد حماس بالقضاء عليها
12:55 | 2025-10-20
تفاصيل لقاء ترامب وزيلنسكي: الرئيس الأمريكي رفع صوته عدة مرات
12:39 | 2025-10-20
"تسونامي هجرة" يضرب إسرائيل
12:08 | 2025-10-20
الصحة العالمية: أكثر من 500 شخص ماتوا جوعا في غزة منذ بداية 2025
11:59 | 2025-10-20
نتنياهو: ألقينا 153 طنا من القنابل على غزة امس الأحد
11:45 | 2025-10-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.