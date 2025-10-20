تطور جديد.. العثور على أدلة تخص سرقة متحف اللوفر

ويواصل محققو لواء قمع اللصوصية بالتعاون مع محققي لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية، جمع الشهادات والأدلة المادية التي قد تساعدهم في كشف هوية أفراد "الكوماندوز" الذين سرقوا ثماني ثمينة من اثنتين من خزائن العرض في معرض بالمتحف الشهير.وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن سترة ومعدات تركت في مكان الحادث قدمت على الفور للتحليل.وفقا للمصدر ذاته، عثر المحققون على أدلة جديدة، حيث استعادوا دراجة نارية لأحد منفذي العملية، ويتعين على خبراء الأدلة الجنائية تحليلها.كما استعاد المحققون قفازا وجد في سلة تشبه الخوذة، بالإضافة إلى مفاتيح الشاحنة المجهزة برافعة التي استخدمها المجرمون للوصول إلى شرفة ونوافذ معرض أبولون.وأشارت الصحيفة إلى أن سرقت من صاحبها الذي عرضها للبيع على موقع Le boncoin، وارتكبت السرقة بعنف ضد الرجل الذي تعرف على امتلاكه في اللقطات التي عرضت مرارا على القنوات الإخبارية منذ حادثة السرقة يوم الأحد.والأحد عثر على تاج أوجيني وهو من بين المجوهرات التي سرقت في عملية السطو بجوار المتحف.والتاج العائد إلى زوجة الثالث وهو من التيجان ، يتألف من 1354 ماسة و56 قطعة زمرد، بحسب الوصف الذي نشره اللوفر على الإنترنت.وسرقت صباح الأحد عدة قطع ثمينة للغاية من قاعة أبولو في أعرق في العالم، وقال الفرنسي إن المجوهرات التي سرقت "لا تقدر بثمن" و"ذات قيمة تراثية".