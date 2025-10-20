مسؤول كندي يعلن: سنعتقل نتنياهو إذا وصل لبلدنا

وقال كارني: "إذا وصل نتنياهو إلى كندا فسيتم اعتقاله".ورد كارني بـ"نعم" على سؤال خلال مقابلة مع "بلومبرغ" حول ما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا وصل إلى كندا، مشددا: "نحن نحترم القانون الدولي، وسنلتزم بكل قرارات المحاكم الدولية، كما فعل سلفي ".وأضاف كارني أن "هذا الموقف يعكس قيم الأساسية في دعم "، مشيرا إلى أن قرار كندا الأخير بتأكيد دولة فلسطينية في كان رد فعل مباشرا على "أفعال حكومة نتنياهو التي تهدف إلى إنهاء أي إمكانية لدولة فلسطينية، مخالفة لميثاق الأمم المتحدة وسياسة كندا منذ 1947".وأكد الكندي أن "هذا الالتزام لا يتعارض مع دعوته لوقف إطلاق النار في غزة وتحقيق حل الدولتين، لكنه ضروري للحفاظ على مصداقية كندا دوليا".يذكر أن اعترفت في 5 فبراير 2021 بفلسطين كدولة طرف في نظام الأساسي، ما منحها اختصاصا قضائيا يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك غزة والضفة الغربية.وفي 3 مارس 2021، أعلن للمحكمة عن بدء تحقيق رسمي في الوضع الفلسطيني، وفي 23 سبتمبر 2024، قدمت اعتراضها على اختصاص المحكمة، بموجب المادة (19/ 2) من النظام الأساسي.وبعد شهرين، في 21 2024، أصدرت الأولى مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو بتهم "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".