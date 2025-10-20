الصفحة الرئيسية
مسؤول كندي يعلن: سنعتقل نتنياهو إذا وصل لبلدنا
دوليات
2025-10-20 | 16:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
219 شوهد
أكد
رئيس الوزراء
الكندي
مارك كارني
أن بلاده ستحترم أمر الاعتقال الصادر عن
المحكمة الجنائية الدولية
في لاهاي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
وتعتقله حين وصوله كندا.
وقال كارني: "إذا وصل نتنياهو إلى كندا فسيتم اعتقاله".
ورد كارني بـ"نعم" على سؤال خلال مقابلة مع "بلومبرغ" حول ما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا وصل إلى كندا، مشددا: "نحن نحترم القانون الدولي، وسنلتزم بكل قرارات المحاكم الدولية، كما فعل سلفي
جاستن ترودو
".
وأضاف كارني أن "هذا الموقف يعكس قيم
الكنديين
الأساسية في دعم
العدالة الدولية
"، مشيرا إلى أن قرار كندا الأخير بتأكيد دولة فلسطينية في
الأمم المتحدة
كان رد فعل مباشرا على "أفعال حكومة نتنياهو التي تهدف إلى إنهاء أي إمكانية لدولة فلسطينية، مخالفة لميثاق الأمم المتحدة وسياسة كندا منذ 1947".
وأكد
رئيس الوزراء
الكندي أن "هذا الالتزام لا يتعارض مع دعوته لوقف إطلاق النار في غزة وتحقيق حل الدولتين، لكنه ضروري للحفاظ على مصداقية كندا دوليا".
يذكر أن
المحكمة الجنائية الدولية
اعترفت في 5 فبراير 2021 بفلسطين كدولة طرف في نظام
روما
الأساسي، ما منحها اختصاصا قضائيا يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك غزة والضفة الغربية.
وفي 3 مارس 2021، أعلن
مكتب المدعي العام
للمحكمة عن بدء تحقيق رسمي في الوضع الفلسطيني، وفي 23 سبتمبر 2024، قدمت
إسرائيل
اعتراضها على اختصاص المحكمة، بموجب المادة (19/ 2) من النظام الأساسي.
وبعد شهرين، في 21
نوفمبر
2024، أصدرت
الدائرة التمهيدية
الأولى مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو بتهم "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
+A
-A
