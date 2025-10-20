الكونغرس يعلق مؤقتا مشروع قانون العقوبات ضد روسيا

وأضاف السيناتور في حديث للصحفيين: "يبقى العقوبات أداة في ترسانة الرئيس ، يستطيع استخدامها ضد الروس لإجبارهم على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. على الأقل في الوقت الحالي، نعتزم الضغط على زر الإيقاف المؤقت".وأشار ثون إلى أن الجمهوريين في ، يحاولون العمل مع بشأن هذه القضية.وكان السيناتور الأمريكي غراهام، المعروف بخطابه المناهض لروسيا، قد قدم مشروع قانون للعقوبات يقضي بفرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 500% على السلع المستوردة من الدول التي تشتري النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي واليورانيوم من .