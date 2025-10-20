​روسيا تعلن تدمير 14 مسيرة أوكرانية فوق ثلاث مقاطعات

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "في يوم 20 أكتوبر، من الساعة 20:00 حتى الساعة 23:00 مساء بتوقيت ، دمرت أنظمة الدفاع الدفاعي الجوي 14 مسيرة أوكرانية".وأضاف البيان: "تم تدمير عشر مسيرات فوق روستوف ، وثلاث فوق فورونيج، وواحدة فوق ".