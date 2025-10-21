دولة ثالثة ستستقبل اللاجئين المرحلين من اميركا

وقالت الحكومة إنها "توصلت إلى اتفاق مع يجيز للسلطات الأميركية أن ترسل مؤقتا طالبي لجوء إلى بيليز بوصفها "دولة ثالثة آمنة"، وذلك ريثما ينتهي البت لطلباتهم"، فيما يحتاج الاتفاق، الذي يسري لمدة عامين ولم يُنشر نصه، إلى موافقة في بيليز لكي يصبح ساري التنفيذ.وقالت الأميركية في منشور على منصة "إكس"، إن الاتفاق يمثل "خطوة مهمة لوقف الهجرة غير ، ومكافحة التجاوزات في نظام في بلدنا، وتعزيز التزامنا المشترك مواجهة تحديات منطقتنا سويا".وحتى الآن استضافت كل من ، وكوستاريكا، والسلفادور، وهندوراس طالبي لجوء رحلتهم .