الرئاسة التركية تقرر تمديد بقاء قواتها في العراق

وتضمنت المذكرة الرئاسية، التي حملت توقيع الرئيس التركي ، طلب تمديد مهام تلك القوات لثلاث سنوات اعتبارا من 30 تشرين الاول وهو التاريخ المحدد مسبقا لانتهاء مهلة عملها.واعتبارا من التاريخ المذكور تنتهي مهلة الصلاحية الممنوحة لرئيس البلاد بهذا الخصوص، كما ستنتهي مدة السنة الممنوحة للرئيس فيما يخص مشاركة بقواتها العسكرية ضمن في ضمن "اليونيفيل" في 31 من الشهر الحالي.ومن المنتظر أن تناقش المذكرات خلال اجتماع الجمعية العمومية للبرلمان الأسبوع القادم.من جانبه، انتقد حزب "الديمقراطية والمساواة للشعوب" الكردي المذكرات الرئاسية لتمديد مهام الجيش التركي في كل من والعراق ولبنان.وذكرت نائبة رئيس للحزب، كيليتش كوتشييت، أن المذكرات لا تطالب فقط بتمديد الوجود العسكري التركي في سوريا والعراق بل وإرسال مزيد من الجنود قائلة: "لا يمكن قبول هذا، فحتى إن تم توصيف منطق هذه المذكرات ضمن ، فإننا نراها في النهاية تدخلا في لدول أخرى. ولهذا نؤكد أنها ليست قانونية وليست مشروعة".