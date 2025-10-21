بالصور.. هدم جزء من البيت الأبيض

الصفحة الرئيسية
2025-10-21 | 03:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز
– دولي
بدأت عملية هدم جزء من
البيت الأبيض
لبناء قاعة رقص واحتفالات يريد
الرئيس دونالد ترامب
تشييدها، لتنطلق بذلك إحدى أضخم ورش الإنشاءات في المبنى منذ أكثر من قرن.
وقال
ترامب
في منشور على منصّته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي "يسرّني أن أعلن أنّ الأعمال بدأت في
البيت الأبيض
لبناء قاعة الاحتفالات الجديدة والكبيرة والرائعة".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مراسلين أنهم شاهدوا جرافات تهدم الجزء الواقع في الجناح الشرقي من المقرّ الرئاسي.
ومن المقرّر أن تزيد مساحة قاعة الاحتفالات الجديدة على 8 آلاف متر مربّع وأن تستوعب ما يصل إلى ألف شخص، في مشروع تُقدّر تكاليف إنجازه بـ250 مليون دولار.
وبحسب ترامب فإنّ هذه القاعة ستُستخدم للعشاءات الكبرى التي تقام على شرف رؤساء الدول الأجنبية، وكذلك أيضا لسائر المناسبات الكبيرة.
ووفقا للنماذج المصغّرة للمشروع، فإنّ المبنى الأبيض الضخم ذا النوافذ العالية جدا سيبنى في موقع الجناح الشرقي الحالي حيث تقع عادة مكاتب السيّدة الأولى.
وأعرب ترامب أمس عن سعادته لأنّ هذا الجناح يخضع "لتحديث شامل" و"سيكون أجمل من أيّ وقت مضى بمجرّد الانتهاء من الأعمال".
وأكّد الرئيس الجمهوري أنّ "بناء هذه القاعة سيتم تمويله بالكامل من تبرّعات مصدرها بشكل خاص أميركيون وطنيون أسخياء وشركات رائعة".
والبيت الأبيض مقرّ إقامة وعمل الرؤساء الأميركيين منذ عام 1800. وأول من أقام به الرئيس الثاني للبلاد جون آدامز.
مقالات ذات صلة
ترامب يستقبل الرئيس الأوكراني في البيت الأبيض
13:34 | 2025-10-17
البيت الأبيض: إذا استمر الإغلاق الحكومي شهرين فلن تكون هناك رواتب للموظفين
09:13 | 2025-10-17
البيت الأبيض يكشف تفاصيل اتصال ترامب وبوتين
14:10 | 2025-10-16
البيت الأبيض يكشف عن "مناقشات حساسة" بشأن غزة
16:46 | 2025-10-01
هدم
البيت
الابيض
الرئيس دونالد ترامب
السومرية نيوز
دونالد ترامب
البيت الأبيض
سومرية نيوز
السومرية
دونالد
ترامب
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
دمشق ترد على أنباء انشقاق قنصلها السابق في دبي
دوليات
31.16%
18:31 | 2025-10-19
دمشق ترد على أنباء انشقاق قنصلها السابق في دبي
18:31 | 2025-10-19
كشف حقيقة إلقاء القبض على قاتل الشهيد صفاء المشهداني
أمن
28.26%
06:49 | 2025-10-20
كشف حقيقة إلقاء القبض على قاتل الشهيد صفاء المشهداني
06:49 | 2025-10-20
هل يفقد المنتخب العراقي يوسف أمين وأيمن حسين في الملحق أمام الإمارات؟
رياضة
20.33%
04:42 | 2025-10-20
هل يفقد المنتخب العراقي يوسف أمين وأيمن حسين في الملحق أمام الإمارات؟
04:42 | 2025-10-20
افتتاح شارع رئيسي مهم في بغداد
محليات
20.26%
13:55 | 2025-10-20
افتتاح شارع رئيسي مهم في بغداد
13:55 | 2025-10-20
المزيد
اخترنا لك
مع مساعي وقف الحرب.. البرلمان الأوكراني يصوت على زيادة الانفاق العسكري
09:31 | 2025-10-21
بداخله أدوات تعذيب.. العثور على سجن سري يعود لحقبة الأسد في سوريا
08:28 | 2025-10-21
توقيف زوج الشاعرة والمذيعة الأردنية نجاح المساعيد بتهمة السرقة
07:57 | 2025-10-21
الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي يدخل السجن
07:56 | 2025-10-21
التعليم الفلسطينية: أكثر من 20 ألف طالب فقدوا حياتهم خلال الحرب
07:50 | 2025-10-21
ما هو مصير سيارة "مستر بين"؟
07:09 | 2025-10-21
