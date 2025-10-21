هل شاركت حماس في تشكيل الحكومة المقبلة لإدارة غزة؟

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: ان "حماس عينت ما يقارب نصف وزراء حكومة التكنوقراط، واختارت أشخاصا يدعمون الحركة ومبادئها، حتى وإن لم يتجل ذلك بشكل صريح وواضح، بينما اختارت النصف الآخر من حكومة التكنوقراط".وأضاف التقارير أن حماس قدمت للوسطاء، ومن بينهم على وجه الخصوص، قائمة بأسماء القادة المستقبليين، مما سيمكن الحركة من الاحتفاظ بقدر من السيطرة على السلطة في حتى بعد انتهاء الحرب، حسب "كان".ويوم الأحد قال الناطق باسم حماس في غزة إن الحركة "أكدت بشكل واضح" أنها لا ترغب في المشاركة في أي ترتيبات إدارية تتعلق بحكم قطاع غزة في اليوم التالي لوقف العدوان.وأضاف التقارير أن حماس قدمت للوسطاء، ومن بينهم مصر على وجه الخصوص، قائمة بأسماء القادة المستقبليين، مما سيمكن الحركة من الاحتفاظ بقدر من السيطرة على السلطة في غزة حتى بعد انتهاء الحرب، حسب "كان".ويوم الأحد قال الناطق باسم حماس في غزة حازم قاسم إن الحركة "أكدت بشكل واضح" أنها لا ترغب في المشاركة في أي ترتيبات إدارية تتعلق بحكم قطاع غزة في اليوم التالي لوقف العدوان.وأكد أن الجهات الحكومية في غزة تواصل أداء مهامها، "لأن الفراغ خطير جدا"، وسيستمر ذلك حتى تأتي لجنة إدارية يتم التوافق عليها من جميع الفصائل الفلسطينية.