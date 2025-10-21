دخول 986 شاحنة مساعدات فقط منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة

وأوضح المكتب في بيان رسمي أنه بحلول مساء الاثنين 20 أكتوبر 2025 كان يفترض دخول 6,600 شاحنة بحسب نصوص القرار المتفق عليه.وشملت القوافل الإنسانية 14 شاحنة محملة بغاز الطهي و28 شاحنة سولار مخصصة لتشغيل المخابز والمولدات والمستشفيات والقطاعات الحيوية الأخرى، في ظل نقص حاد في هذه المواد الضرورية لسكان القطاع بعد أشهر من الحصار والتدمير الذي خلفته العمليات العسكرية الإسرائيلية.وأشار البيان إلى أن متوسط عدد الشاحنات التي تدخل يوميا لا يتجاوز 89 شاحنة فقط، من أصل 600 شاحنة كان من المفترض إدخالها يوميا.وأكدت الجهات الحكومية أن هذه الكميات المحدودة لا تكفي لتغطية الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية، داعية إلى إدخال 600 شاحنة يوميا على الأقل تشمل المواد الغذائية والطبية والإغاثية ووقود التشغيل وغاز الطهي لضمان مقومات الحياة الكريمة.وأوضح البيان استعداد الحكومة لمواصلة التنسيق الكامل مع المؤسسات الإنسانية والدولية لتنظيم إدخال المساعدات وضمان توزيعها على جميع المحافظات والمرافق الحيوية لصالح أبناء الشعب الفلسطيني.