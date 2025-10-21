ما هو مصير سيارة "مستر بين"؟

المزاد، الذي تنظمه دار Iconic Auctioneers، سيُقام في الـ8 من تشرين الثاني المقبل، دون تحديد سعر احتياطي؛ ما يعني أن قيمة السيارة ستُحدد وفق العرض والطلب في السوق.ويتوقع الخبراء أن يتجاوز سعرها حاجز المليون دولار، نظرًا لارتباطها بنجم الكوميديا العالمي وقيمتها التاريخية.السيارة، موديل 1963، وكانت أول طراز من سلسلة E-Type يُعرض للجمهور خلال معرض جنيف للسيارات عام 1961.وبعد فترة قضتها في ، عادت إلى المملكة المتحدة عام 1989، حيث خضعت لعملية شاملة أعادت إليها رونقها الأصلي مع الحفاظ على أصالتها.وتضمنت عملية الترميم تحسينات دقيقة، مثل: تحويل المقود إلى الجهة اليمنى، وإعادة طلائها باللون المعدني اللامع Opalescent Gunmetal Grey، وتجديد المقصورة الداخلية لتشمل مقاعدَ وسجادًا جديدًا، بالإضافة إلى تركيب نظام عادم حديث دون المساس بالمحرّك الأصلي؛ ما جعلها قطعة فنية نادرة لعشاق السيارات الكلاسيكية.ولا يقتصر تاريخ السيارة على قيمتها الفنية فقط، إذ لعبت دورًا رئيسيًّا في أحداث مسلسل Man vs Bee، الذي يتابع شخصية "تريفور بينغلي" في مغامراته الكوميدية مع نحلة؛ ما جعلها أيقونة محبوبة لدى جمهور المسلسل ومحبي روان أتكينسون.