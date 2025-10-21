التعليم الفلسطينية: أكثر من 20 ألف طالب فقدوا حياتهم خلال الحرب

وذكرت في بيان أن عدد القتلى من الطلبة في قطاع وصل إلى أكثر من 19910، فيما سقط في الضفة 148 طالباً.وأضافت أن 1037 معلماً وإدارياً قتلوا وأصيب 4740 في قطاع غزة والضفة، واعتقل أكثر من 228 في الضفة.وقالت إنَّ 179 مدرسة حكومية تدمرت بالكامل في قطاع غزة، إضافة إلى 63 مبنى تابعاً للجامعات، كما تعرضت 118 مدرسة حكومية وأكثر من 100 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للقصف والتخريب، فيما أدت الحرب إلى إزالة ما مجموعه 30 مدرسة بطلبتها ومعلميها من السجل التعليمي.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في وقت سابق من الشهر الجاري وأنهى حرباً استمرت عامين.وأطلقت حملتها على قطاع غزة بعد هجوم قادته الفلسطينية "حماس" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023.