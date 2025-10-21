الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي يدخل السجن

وبحسب موقع "فرانس 24"، قال محاموه إن " تقدم بطلب للإفراج عنه فورا بعد دخوله السجن. وسيكون أمام شهران للنظر في طلب الإفراج المؤقت، لكن من المتوقع أن تعقد الجلسة بشكل أسرع".ودخل الرئيس الفرنسي الثلاثاء سجن "لاسانتيه" الباريسي بعد شهر تقريبا على صدور حكم بسجنه خمس سنوات لإدانته بالحصول على تمويل غير قانوني من ليبيا لحملته الانتخابية.ولم يسبق أن دخل أي رئيس دولة في إلى السجن فيما أمضى البرازيلي والجنوب أفريقي زوما فترات وراء القضبان بعد مغادرتهما السلطة.ووصل ساركوزي البالغ 70 عاما إلى سجن لاسانتيه في جنوب صباح الثلاثاء وقد هتف سجناء من زنزانتهم "أهلا بك ساركوزي!".وكان ساركوزي غادر برفقة زوجته مقر إقامته في حي راق في غرب باريس حيث تجمع أنصار له هتفوا "افرجوا عن نيكولا".وحُكم على ساركوزي الذي كان رئيسا لفرنسا بين العامين 2007 و2012، في أواخر بالسجن خمس سنوات بعدما دين بالسماح لأقرب معاونَين له حين كان وزيرا للداخلية هما بريس أورتوفو وكلود غيان بالتواصل مع الزعيم الليبي السابق للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية. ولم يتلق في النهاية هذا التمويل.