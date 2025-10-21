الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
روسيا تعلن تدمير 14 مسيرة أوكرانية فوق ثلاث مقاطعات
توقيف زوج الشاعرة والمذيعة الأردنية نجاح المساعيد بتهمة السرقة
توقيف زوج الشاعرة والمذيعة الأردنية نجاح المساعيد بتهمة السرقة
دوليات
2025-10-21 | 07:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
134 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أعلنت
الأجهزة الأمنية
الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على زوج الشاعرة البدوية والمذيعة الأردنية
نجاح المساعيد
بعدما تقدّمت بشكوى حول سرقته مبلغاً مالياً قيمته مليون دينار أردني (نحو مليون و400 ألف دولار أميركي).
وقالت
مديرية الأمن العام الأردنية
في بيان، اليوم، إنّ "سيّدة تقدّمت أول أمس بشكوى للبحث الجنائي في العاصمة
عمان
تعرّضها لسرقة مبلغ خمسة ملايين درهم إماراتي من قبل زوجها، بعد أن غافلها وسرق المبلغ من داخل المنزل وتوارى عن الأنظار، وأنّ المبلغ هو جزء من ثمن
عقار
باعته في
دولة الإمارات العربية المتحدة
،
إمارة
دبي، وأبرزت الوثائق التي تشير لذلك".
وأضافت السلطات أنّ "فريقاً تحقيقياً من البحث الجنائي باشر التحقيق في القضية، حيث تمكّن، فجر اليوم، من تحديد مكان اختفاء الشخص المشتكى عليه ومداهمته وإلقاء القبض عليه، واعترف بالتحقيق معه بسرقة المبلغ، فيما تمكّن فريق التحقيق من ضبط مليون وستمائة ألف درهم إماراتي، والتحقيق والبحث جارٍ عن باقي المبلغ".
وكشفت الشاعرة البدوية والمذيعة الأردنية
نجاح المساعيد
عبر مقاطع فيديو نشرتها على منصات التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، عن تعرّضها لسرقة مبلغ
مالي
قيمته مليون دينار أردني (نحو مليون و400 ألف دولار أميركي).
وقالت المساعيد في مقاطع فيديو نشرتها عبر حسابها على "
فيسبوك
" إنها بانتظار أن تعود لها أموالها بالقانون، وإن لم تعد بالقانون ستقوم بتجميعها من جديد من تعبها وشقائها، والأهم أنها وأبناءها بخير. وفي حين تحدث البعض عن تعرضها للاحتيال، أكدت المساعيد أنها تعرّضت للسرقة.
وفي مقطع فيديو آخر نشرته سابقاً عبر حسابها على "فيسبوك"، قالت نجاح المساعيد "المؤلم أنّ الغدر والخداع الذي تعرّضت له من أشخاص وثقت بهم لسنوات"، مؤكدةً "أشعر بالحزن العميق ليس على المال فقط، بل على الخيانة"، من دون أن تسمّي أحداً.
>>
تابع قناة السومرية على منصةX
منصةX
مقالات ذات صلة
شاعرة تعلن تعرضها للسرقة وسط جدل كبير
10:06 | 2025-10-20
اعتقال جنود إسرائيليين اجتازوا الحدود الأردنية
11:55 | 2025-09-04
11:55 | 2025-09-04
اكثر من مليار دولار حجم الصادرات الأردنية الى العراق
11:52 | 2025-08-24
11:52 | 2025-08-24
بغداد.. اعتقال عصابة من ثمانية إيرانيين بتهمة سرقة سيارات
16:35 | 2025-08-19
16:35 | 2025-08-19
دمشق ترد على أنباء انشقاق قنصلها السابق في دبي
دوليات
31.16%
18:31 | 2025-10-19
دمشق ترد على أنباء انشقاق قنصلها السابق في دبي
18:31 | 2025-10-19
كشف حقيقة إلقاء القبض على قاتل الشهيد صفاء المشهداني
أمن
28.26%
06:49 | 2025-10-20
كشف حقيقة إلقاء القبض على قاتل الشهيد صفاء المشهداني
06:49 | 2025-10-20
هل يفقد المنتخب العراقي يوسف أمين وأيمن حسين في الملحق أمام الإمارات؟
رياضة
20.33%
04:42 | 2025-10-20
رياضة
20.33%
04:42 | 2025-10-20
هل يفقد المنتخب العراقي يوسف أمين وأيمن حسين في الملحق أمام الإمارات؟
04:42 | 2025-10-20
افتتاح شارع رئيسي مهم في بغداد
محليات
20.26%
13:55 | 2025-10-20
افتتاح شارع رئيسي مهم في بغداد
13:55 | 2025-10-20
ناس وناس
بغداد البياع - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤١ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-21
ناس وناس
بغداد البياع - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤١ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-21
من الأخير
مبعوث ترامب يفرش طريق بغداد بالحشيش - من الأخير م٢ - حلقة ٧٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-20
من الأخير
مبعوث ترامب يفرش طريق بغداد بالحشيش - من الأخير م٢ - حلقة ٧٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-20
Live Talk
الكشف المبكر لسرطان الثدي - Live Talk - الحلقة ١٤٢ | 2025
10:30 | 2025-10-20
Live Talk
الكشف المبكر لسرطان الثدي - Live Talk - الحلقة ١٤٢ | 2025
10:30 | 2025-10-20
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
ناس وناس
بغداد البياع - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤١ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-21
ناس وناس
بغداد البياع - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤١ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-21
من الأخير
مبعوث ترامب يفرش طريق بغداد بالحشيش - من الأخير م٢ - حلقة ٧٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-20
من الأخير
مبعوث ترامب يفرش طريق بغداد بالحشيش - من الأخير م٢ - حلقة ٧٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-20
Live Talk
الكشف المبكر لسرطان الثدي - Live Talk - الحلقة ١٤٢ | 2025
10:30 | 2025-10-20
Live Talk
الكشف المبكر لسرطان الثدي - Live Talk - الحلقة ١٤٢ | 2025
10:30 | 2025-10-20
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
مع مساعي وقف الحرب.. البرلمان الأوكراني يصوت على زيادة الانفاق العسكري
09:31 | 2025-10-21
09:31 | 2025-10-21
بداخله أدوات تعذيب.. العثور على سجن سري يعود لحقبة الأسد في سوريا
08:28 | 2025-10-21
08:28 | 2025-10-21
الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي يدخل السجن
07:56 | 2025-10-21
07:56 | 2025-10-21
التعليم الفلسطينية: أكثر من 20 ألف طالب فقدوا حياتهم خلال الحرب
07:50 | 2025-10-21
07:50 | 2025-10-21
ما هو مصير سيارة "مستر بين"؟
07:09 | 2025-10-21
دخول 986 شاحنة مساعدات فقط منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة
06:04 | 2025-10-21
