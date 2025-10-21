توقيف زوج الشاعرة والمذيعة الأردنية نجاح المساعيد بتهمة السرقة

وقالت في بيان، اليوم، إنّ "سيّدة تقدّمت أول أمس بشكوى للبحث الجنائي في العاصمة تعرّضها لسرقة مبلغ خمسة ملايين درهم إماراتي من قبل زوجها، بعد أن غافلها وسرق المبلغ من داخل المنزل وتوارى عن الأنظار، وأنّ المبلغ هو جزء من ثمن باعته في ، دبي، وأبرزت الوثائق التي تشير لذلك".وأضافت السلطات أنّ "فريقاً تحقيقياً من البحث الجنائي باشر التحقيق في القضية، حيث تمكّن، فجر اليوم، من تحديد مكان اختفاء الشخص المشتكى عليه ومداهمته وإلقاء القبض عليه، واعترف بالتحقيق معه بسرقة المبلغ، فيما تمكّن فريق التحقيق من ضبط مليون وستمائة ألف درهم إماراتي، والتحقيق والبحث جارٍ عن باقي المبلغ".وكشفت الشاعرة البدوية والمذيعة الأردنية عبر مقاطع فيديو نشرتها على منصات التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، عن تعرّضها لسرقة مبلغ قيمته مليون دينار أردني (نحو مليون و400 ألف دولار أميركي).وقالت المساعيد في مقاطع فيديو نشرتها عبر حسابها على " " إنها بانتظار أن تعود لها أموالها بالقانون، وإن لم تعد بالقانون ستقوم بتجميعها من جديد من تعبها وشقائها، والأهم أنها وأبناءها بخير. وفي حين تحدث البعض عن تعرضها للاحتيال، أكدت المساعيد أنها تعرّضت للسرقة.وفي مقطع فيديو آخر نشرته سابقاً عبر حسابها على "فيسبوك"، قالت نجاح المساعيد "المؤلم أنّ الغدر والخداع الذي تعرّضت له من أشخاص وثقت بهم لسنوات"، مؤكدةً "أشعر بالحزن العميق ليس على المال فقط، بل على الخيانة"، من دون أن تسمّي أحداً.