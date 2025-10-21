بداخله أدوات تعذيب.. العثور على سجن سري يعود لحقبة الأسد في سوريا

وبحسب الوكالة، فإن السجن يقع يحت الأرض في شمال قرية بويضة السلمية ضمن منطقة المخرم بريف الشرقي، فيما أظهرت التحقيقات الأولية أنه كان معدًّا لاحتجاز أشخاص في ظروف قاسية.وتبيّن أن السجن يتصل بنفق تحت الأرض يبلغ عمقه نحو 5 أمتار وطوله 40 متراً، في حين أظهرت صور نشرتها الوكالة أنّ الموقع يقع في منطقة قاحلة وغير مأهولة.