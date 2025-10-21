مع مساعي وقف الحرب.. البرلمان الأوكراني يصوت على زيادة الانفاق العسكري

قال الأوكراني على منصة تلغرام: "كما ذكرت سابقا، صوت البرلمان على لعام 2025 والتعديلات الشاملة عليه، والتي ستضيف 325 مليار غريفنيا إلى ميزانية الدفاع".وأضاف: "أيد 297 نائبا القانون بينما كان يحتاج تمريره 226 صوتا. ويتعين الآن توقيع المشروع من رسلان ستيفانشوك وفلاديمير ".يأتي هذا متزامناً مع تحرك للوساطة بين وأوكرانيا لوقف الحرب بينهما.