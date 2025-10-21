وقال بيسكوف للصحفيين، عندما سُئل عما إذا سيكون هناك اجتماع بين القادة الروس والأمريكيين: "لم يذكر الرئيس ولا الرئيس ، التواريخ الدقيقة. نحن بحاجة للتحضير ولإعداد جاد. لقد سمعتم بيانًا من الجانب الأمريكي ومن جانبنا بأن الأمر قد يستغرق بعض الوقت".وتابع: "الجو العام هو جو العمل. العمل الذي ينتظرنا سيكون صعبا".وطلب الصحفيون التعليق على تصريح ، مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، حول إعداد أعضاء الأوروبيين للحرب مع ، فأجاب بيسكوف للصحفيين: "الأوروبيون، على العكس من ذلك، يحرضون بكل الطرق نظام على مواصلة الحرب".وتابع: "الآن، الأوروبيون ليسوا مؤيدين للسلام وليسوا قوة تسهم في إحلال السلام من خلال الاتصالات السياسية والدبلوماسية".