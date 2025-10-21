الشيخوخة ارتفعت.. إيطاليا تسجل أدنى معدل خصوبة في تاريخها

وبحسب بيانات إيستات، تم تسجيل 369,944 حالة ولادة في العام 2024، بتراجع نسبته 2.6% مقارنة بالعام السابق الذي شهد 379,890 ولادة. ويُظهر هذا الانخفاض استمراراً في التراجع السنوي بعد أن كانت الولادات قد تجاوزت 576 ألفاً في عام 2008، لتنخفض إلى ما دون 515 ألفاً بحلول عام 2013، ثم إلى أقل من 440 ألفاً في 2018، مع استمرار الهبوط في السنوات التالية.وتُظهر المؤشرات الأولية لعام 2025 استمرار الاتجاه التنازلي، حيث تم تسجيل 197,956 ولادة بين شهري يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز، بانخفاض قدره 6.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.في المقابل، تتفاقم أزمة الشيخوخة السكانية، حيث بلغ متوسط عمر السكان في 1 يناير 2025 نحو 46.8 عاماً، بزيادة 0.2 نقطة مئوية خلال عام واحد. ويمثل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً نحو 24.7% من السكان، ارتفاعاً من 24.3% في العام السابق، في حين بلغت نسبة من هم فوق 85 عاماً نحو 4.1%، أي ما يعادل أكثر من 2.4 مليون شخص.وفي ظل هذه التحديات الديموغرافية المتصاعدة، تضع الحكومة الإيطالية، بقيادة رئيسة الوزراء ، رفع معدلات المواليد على رأس أولوياتها، معتبرة ذلك "مسألة مصيرية" لمستقبل البلاد الاجتماعي والاقتصادي.