نائب ترامب: اتفاق غزة سيصمد.. ونريد لإيران الازدهار

وقال فانس إن "بعض العنف في لا يعني نهاية السلام"، مشدداً على أن "الموقف ممتاز ونحقق إنجازات مذهلة".وأضاف أن تنفيذ خطة ترمب بشأن غزة يسير بشكل أفضل مما توقعنا، مشدداً على ان "اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيصمد، وأن تعمل على التركيز على المستقبل في غزة".وتابع أن "لكل دولة دور ستضطلع به لتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة ولن نفرض شيئًا على أي حليف"، مشدداً على ضرورة مشاركة شركاء إقليميين ودوليين في عملية إعادة الإعمار والأمن.ورداً على سؤال عن وجود قوات أمريكية على الأرض، نفى فانس ذلك صراحة بقوله: "لن يكون هناك جنود أمريكيون على الأرض في غزة".كما تناول فانس مسألة ، قائلاً إنّ الولايات المتحدة "تريد لإيران الازدهار"، لكنها "لا يمكن لها الحصول على سلاح نووي وسنستخدم كل السبل الدبلوماسية لمنع ذلك".