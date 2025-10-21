حزب الله: سلاحنا جزء من قوة لبنان

وقال الشيخ قاسم في تصريحات صحفية، انه"يجب أن يبقى سيداً حراً عزيزاً مستقلاً قوياً قادراً".واضاف انه" من يظن أن إلغاء سلاح ينهي المشكلة مخطئء لأن سلاحه جزء من قوة لبنان وهم لا يريدون للبنان القوة".واكد ان"تحقيق الاستقرار للبنان يكون بكف يد العدو الصهيوني والمقاومة لا تسير في التهديدات التي يطلقها مبعوث الرئيس الأمريكي توم ".ودعا الشيخ قاسم الحكومة لمنع حاكم ووزير العدل بان يكونا ضابطة عدلية عند والكيان الصهيوني".