ترامب بشأن الرسوم الجمركية: مسألة تتعلق بأمننا القومي

اعتبر الرئيس الأمريكي ، الثلاثاء، أن الرسوم مسألة تتعلق بأمن القومي.​

وقال في كلمة له، "سأبحث مع الرئيس الصيني في قضية الرسوم ، والرسوم الجمركية مسألة تتعلق بأمننا القومي".

وأضاف "أصبحنا دولة ثرية وسنتمكن من تسديد ديوننا ودون الرسوم الجمركية سنواجه تراجعا اقتصاديا"، كاشفا "جلبت استثمارات للولايات المتحدة مقدارها 17 تريليون دولار وسيصل الرقم إلى 20 قريبا".

وكان الرئيس الأمريكي أعلن في (2 نيسان 2025)، فرض رسوم متبادلة على الواردات من دول أخرى، يكون الحد الأدنى الأساسي للرسوم 10%، مع تعديل التعريفة لكل دولة لتكون نصف ما تفرضه على الشركات التي تستورد البضائع الأمريكية.