اتفاق صيني باكستاني يخص "الممر الاقتصادي"

ووفقاً لوزارة التخطيط والتنمية ، فإن ذلك جاء بعد اختتام الاجتماع الـ14 للجنة التعاون المشترك للممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الذي "سجل إنجازاً تاريخياً بدخول الشراكة بين باكستان والصين المرحلة الثانية من المشروع".وبحسب والصين غير الحكومي، فقد اتفقت باكستان والصين عقب الاجتماع الـ14 للجنة التعاون المشترك على نشر خطة محدثة طويلة الأجل لمشروع الممر الاقتصادي بين وباكستان خلال 90 يوماً، تُوائِم فيها مسارات التنمية الخمسية الباكستانية مع الممرات الخمسة للمرحلة الثانية من الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان.ووفقاً لوزارة التخطيط، فقد أكد وزير التخطيط، أحسن إقبال، في كلمته الختامية على الرؤية المشتركة والعزم المتجدد وخارطة الطريق الطموح التي ستشكل المرحلة التالية من هذه المبادرة التحويلية.وقد أعرب وزير التخطيط الباكستاني عن ثقته بأن العقد المقبل من المرحلة الثانية من مشروع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان سيُحدث تحولاً جذرياً في باكستان، وسيوفر فرص عمل ويدفع عجلة التغييرات الهيكلية في الاقتصاد، مؤكداً أنها تُركز على تحديث الزراعة، وتوسيع التعاون الصناعي، وتعزيز الشراكات التكنولوجية.وتشمل خارطة الطريق للمرحلة الثانية من المشروع خمسة ممرات رئيسية، وهي: ممر النمو، وممر سبل العيش، وممر الابتكار، والممر الأخضر، وممر الانفتاح/الربط الإقليمي، وجميعها مصممة لتعزيز التنمية الشاملة ونهج يركز على الإنسان، بحسب تصريحات الوزير.وتستهدف هذه الخطة أيضاً مشاريع الربط الرئيسية مثل خط سكة حديد ML-1، كما أعلن الوزير أن العمل على إعادة تنظيم المرحلة الثانية من طريق " " السريع سيبدأ فوراً، مشيراً إلى أهميتهما الإستراتيجية لضمان تواصل مستمر بين باكستان والصين.بالإضافة إلى ذلك سيتم التعاون في إنشاء ممر معدني في إقليم بلوشستان لربط ميناء غوادر بالمناطق الشمالية الغنية بالمعادن في الإقليم، وأكد أن هذه المبادرات ستجعل ميناء غوادر أكثر جاذبية تجارية.