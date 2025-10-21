اكتشاف مقبرة جماعية شرقي دوما السورية.. ضحاياها قتلوا عراة

وقال الدفاع المدني إنه انتشل نحو 20 رفاتا من المقبرة الجماعية في تل الصوان معظمهم من الأطفال والنساء.وأفاد بأن فرق التدخل لم تجد ثيابا على الضحايا في المقبرة الجماعية ويرجح أن عملية القتل تمت وهم عراة.وأشارت القناة "الإخبارية" إلى أن للمفقودين هي من تقود الجهود على الأرض بالتنسيق مع والطب الشرعي.وفي بداية شهر أكتوبر 2025، أعلن مصدر أمني في محافظة عن اكتشاف عدة مقابر جماعية في قرية أبو حكفة الشمالي التابعة لمنطقة المخرم في ريف حمص الشمالي الشرقي، وذلك بعد بلاغ من أحد رعاة الأغنام في المنطقة.وصرح مسؤول الحواجز في منطقة المخرم ، بأن المقابر الجماعية تضم رفات نحو 16 شخصا مجهولي الهوية.وأوضح مصطفى محمد أنه فور تلقي البلاغ تم تشكيل دورية والتوجه إلى الموقع، حيث تم اكتشاف 6 مقابر موزعة داخل المغاور.وكانت فرق الدفاع المدني في محافظة حمص تمكنت في سبتمبر الماضي من انتشال رفات عظام لأشخاص مجهولي الهوية في حي كرم بمدينة حمص، وذلك عقب تلقي بلاغ من سكان الحي يفيد بوجود رفات بشري.