ويتكوف يبلغ نتنياهو: 30 يوما المقبلة حاسمة لاتفاق غزة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
04:00 AM
الى
05:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بريطانيا على شفا حرب داخل العائلة الملكية.. ما علاقة ولي العهد
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544627-638966769426221431.jpg
ويتكوف يبلغ نتنياهو: 30 يوما المقبلة حاسمة لاتفاق غزة
دوليات
2025-10-21 | 15:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
89 شوهد
أفادت صحيفة "
واشنطن
بوست" بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أبلغ
رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، أن الثلاثين يوما المقبلة حاسمة لانتقال اتفاق
غزة
إلى مرحلته الثانية.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر: "أبلغ ويتكوف
إسرائيل
أن ردها على حماس يجب أن يكون متناسبا مع حجم الانتهاك، كما أكد أن الثلاثين يوما القادمة ستكون حاسمة لنجاح الاتفاق ودخوله المرحلة الثانية".
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن مبعوثي الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، أبلغا
رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، بأنهما "يتوقعان من إسرائيل احترام اتفاق وقف إطلاق النار، باستثناء العمليات التي تنفذ في إطار
الدفاع عن النفس
من قبل قواتها".
ووصل ويتكوف وكوشنر إلى إسرائيل في وقت سابق، للاجتماع مع نتنياهو في إطار المساعي الأمريكية لحماية اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع
غزة
من
الانهيار
.
وتأتي زيارة ويتكوف وكوشنر لإسرائيل قبل يوم واحد من زيارة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى المنطقة، حيث أعرب عن تفاؤله بنتائج الاتفاق حتى الآن مشيرا إلى أن "الأمور تسير بشكل أفضل".
واتهم فانس وسائل الإعلام الغربية بمحاولة إفشال الاتفاق، الذي بدأ سريانه في 10 أكتوبر، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي
دونالد
ترامب
.
وتوصلت حركة حماس وإسرائيل في 9 تشرين الأول الجاري إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وفق خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي اليوم التالي دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ.
وتضمن اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى تبادل الأسرى بين الجانبين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من بعض مناطق القطاع.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
اتفاق غزة يبلغ لحظات حاسمة.. مؤشرات عن إعلان قريب
13:19 | 2025-10-08
صيحات استهجان ضد نتنياهو تقطع كلمة ويتكوف
14:28 | 2025-10-11
"إعلام إسرائيلي": ويتكوف وقع في فخ نتنياهو والحل بيد ترامب
14:45 | 2025-08-03
السوداني يبلغ الجانب المصري والأمريكي بانه في حال مشاركة نتنياهو سينسحب من القمة
06:40 | 2025-10-13
غزة
ويتكوف
بنيامين نتنياهو
الدفاع عن النفس
دونالد ترامب
رئيس الوزراء
واشنطن بوست
جاريد كوشنر
الانهيار
بنيامين
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
كشف حقيقة إلقاء القبض على قاتل الشهيد صفاء المشهداني
أمن
31.1%
06:49 | 2025-10-20
كشف حقيقة إلقاء القبض على قاتل الشهيد صفاء المشهداني
06:49 | 2025-10-20
افتتاح شارع رئيسي مهم في بغداد
محليات
30.42%
13:55 | 2025-10-20
افتتاح شارع رئيسي مهم في بغداد
13:55 | 2025-10-20
هل يفقد المنتخب العراقي يوسف أمين وأيمن حسين في الملحق أمام الإمارات؟
رياضة
24.23%
04:42 | 2025-10-20
هل يفقد المنتخب العراقي يوسف أمين وأيمن حسين في الملحق أمام الإمارات؟
04:42 | 2025-10-20
تأكيد رسمي.. اعتقال متهمين بجريمة استشهاد صفاء المشهداني
محليات
14.25%
14:40 | 2025-10-21
تأكيد رسمي.. اعتقال متهمين بجريمة استشهاد صفاء المشهداني
14:40 | 2025-10-21
المزيد
أحدث الحلقات
من الأخير
السنة.. حــ.رب الجولة الاولى - من الأخير م٢ - حلقة ٧٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-21
من الأخير
السنة.. حــ.رب الجولة الاولى - من الأخير م٢ - حلقة ٧٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-21
Live Talk
الأكلات الشعبية والتلوث - Live Talk - الحلقة ١٤٣ | 2025
10:30 | 2025-10-21
Live Talk
الأكلات الشعبية والتلوث - Live Talk - الحلقة ١٤٣ | 2025
10:30 | 2025-10-21
ناس وناس
بغداد البياع - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤١ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-21
ناس وناس
بغداد البياع - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤١ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-21
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
الأكثر مشاهدة
من الأخير
السنة.. حــ.رب الجولة الاولى - من الأخير م٢ - حلقة ٧٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-21
من الأخير
السنة.. حــ.رب الجولة الاولى - من الأخير م٢ - حلقة ٧٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-21
Live Talk
الأكلات الشعبية والتلوث - Live Talk - الحلقة ١٤٣ | 2025
10:30 | 2025-10-21
Live Talk
الأكلات الشعبية والتلوث - Live Talk - الحلقة ١٤٣ | 2025
10:30 | 2025-10-21
ناس وناس
بغداد البياع - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤١ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-21
ناس وناس
بغداد البياع - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤١ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-21
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
اخترنا لك
مقتل وإصابة أكثر من 63 شخصًا بحادث سير مروع في أوغندا
03:11 | 2025-10-22
محكمة العدل الدولية تصدر اليوم حكما تاريخيا ضد الحصار الإسرائيلي لغزة
02:42 | 2025-10-22
بريطانيا على شفا حرب داخل العائلة الملكية.. ما علاقة ولي العهد
18:55 | 2025-10-21
الشيوخ الأمريكي يعلن: سننظر بقانون العقوبات ضد روسيا
18:02 | 2025-10-21
ألمانيا.. الآلاف يتظاهرون احتجاجا على تصريحات تخص الهجرة
17:32 | 2025-10-21
ترامب: لدينا سلام في الشرق الأوسط ونتطلع لمزيد من النجاح
16:44 | 2025-10-21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.