مصرع وإصابة 70 شخصا بانفجار صهريج في نيجيريا

وأفادت صحيفة "ذي نايشن" النيجيرية نقلا عن شهود عيان بأن صهريجا تعرض لحادث مروري في ولاية النيجر، اليوم الثلاثاء.

واقترب سكان محليون من مكان الحادث لجمع الوقود، إلا أن انفجارا وقع فجأة وشب حريق في مكان الحادث، مما أسفر عن سقوط ضحايا كثيرة.وأكد رئيس المكتب المحلي لنقابة سائقي الصهاريج وقوع الحادث، مشيرا إلى أنه تم تسجيل نحو 30 حادثا من هذا القبيل في ولاية النيجر غرب نيجيريا منذ بداية الشهر الجاري.