ترامب: لدينا سلام في الشرق الأوسط ونتطلع لمزيد من النجاح

اعتبر الرئيس الأمريكي ، الثلاثاء، وجود سلام في الشرق الأوسط، مشيرا الى أنه يتطلع لمزيد من النجاح.

وقال في تصريحات صحافية، "بحثت في اتصال هاتفي مع ملف التجارة".

وأضاف أن "حماس منظمة سيئة ويمكن القضاء عليها سريعا إذا لم تلتزم بالاتفاق"، مشددا بالقول "لدينا سلام في الشرق الأوسط الآن ونتطلع إلى مزيد من النجاح".