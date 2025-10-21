ألمانيا.. الآلاف يتظاهرون احتجاجا على تصريحات تخص الهجرة

ودعا تحالف "معا ضد اليمين" إلى هذه المظاهرة التي أقيمت تحت شعار "تجمع نسوي: نحن البنات".ووفقا لشرطة شارك نحو 2000 شخص في التجمع، بينما قدر المنظمون عدد المشاركين بنحو 7500 شخص.ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات مثل "العنصرية مشكلة في المشهد العام للمدن" و"بنات من أجل مشهد مدني متنوع" و"مشكلتنا ليست في المشهد العام للمدن، بل في العنصرية"، "نحن، نحن، نحن المشهد العام للمدن" و"نحن، نحن، نحن البنات".وشهدت العاصمة الألمانية مساء الأحد الماضي، أمام بوابة مظاهرة تحت شعار "ارفعوا الجدار الناري عاليا، نحن المشهد العام للمدن"، شارك فيها مئات الأشخاص دعما للتنوع وضد العنصرية، حيث وجه عدة خطباء انتقادات لاذعة لميرتس بسبب تصريحاته، واتهموه بعدم اتخاذ موقف واضح ضد حزب " ".