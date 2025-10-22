مقتل وإصابة أكثر من 63 شخصًا بحادث سير مروع في أوغندا

وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع على بين كامبالا وغولو بعيد منتصف الليل عندما "اصطدمت حافلتان بشكل مباشر خلال عملية تجاوز"، مضيفة: "نتج عن ذلك مقتل 63 شخصاً فيما أصيب كل ركاب الحافلتين وسيارات أخرى بجروح".يشار إلى أن حوادث الطرق المميتة شائعة في أوغندا، حيث أن الطرق غالبا ما تكون ضيقة.وعادة ما تلقي الشرطة باللوم في تلك الحوادث على السائقين الذين يسيرون بسرعة كبيرة.