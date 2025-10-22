البلدان العربية الأكثر حصولا على تأشيرات هجرة لامريكا.. أين موقع العراق؟

ووفقًا لبيانات لعام 2024، بلغ عدد تأشيرات الهجرة إلى نحو 612 ألف تأشيرة، وهو رقم يعكس إجمالي التأشيرات الممنوحة قبل وصول إلى السلطة، وتتيح هذه التأشيرات لحامليها الإقامة والعمل الدائمين في الولايات المتحدة، وتُمنح على أساس القرابة العائلية، أو فرص العمل أو أو ضمن برنامج الهجرة المتنوعة.تصدّرت قائمة الدول الحاصلة على أكبر عدد من تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة خلال عام 2024، بنحو 6.4 آلاف تأشيرة، تلتها بحوالي 6.1 آلاف، ثم بـ 4.7 آلاف تأشيرة، فيما جاء بالمرتبة التاسعة عربيا بالحصول على اكثر من 2450 تأشيرة هجرة، وجاءت جزء القمر بالمرتبة الأخيرة بـ8 تأشيرات، بحسب CNN.