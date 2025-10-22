عقوبات الاتحاد الاوروبي ضد روسيا ستشمل 4 مؤسسات صينية.. تفاصيل يكشفها دبلوماسيين

وذكرت مصادر أن هذا الكيان الأخير يعمل في الغالب في قطاعات خارج قطاع النفط، دون ذكر مزيد من التفاصيل.ووافقت الدول الأعضاء على النص النهائي للحزمة، لكنه لم يعتمد بعد بسبب تحفظات من سلوفاكيا على مسائل غير ذات صلة. ويتطلب إقرار العقوبات إجماعا.ويتوقع دبلوماسيون من أن يعتمد الحزمة التي طرحت قبل شهر، بحلول نهاية هذا الأسبوع.وحسب "رويترز"، فقد كان الاتحاد الأوروبي يراقب بعض الصينية منذ الصيف الماضي لشبهة شرائها النفط الخام الروسي مما يسمى " " لموسكو.وفي وقت سابق رفضت المطالبات الأمريكية والغربية بتحجيم علاقاتها التجارية مع ووقف شراء النفط الروسي.