بعمر الأربعين.. رجل يسرق 43 دمية "لابوبو"

وجاءت هذه العملية الأمنية، التي نُفّذت يوم الإثنين 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، عقب بلاغات متعددة عن حوادث سطو استهدفت مركز " سنترال" التجاري منذ يوليو/ تموز الماضي. وأسفرت المداهمة عن ضبط الدمى، التي تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 9 آلاف دولار أسترالي (قرابة 6 آلاف دولار أمريكي)، وفقًا لما نقلته قناة 9News Australia.وبحسب التقرير، فإن بعض الدمى المصادرة تنتمي إلى إصدارات محدودة، وتصل قيمة الواحدة منها إلى نحو 340 دولارًا. وتتميّز هذه الدمى، المنتَجة من قبل شركة "بوب مارت" الصينية، بتصميمها الفريد الذي يشمل آذانًا مدبّبة وتسعة أسنان، وهي جزء من سلسلة ألعاب تُعرف باسم "الوحوش"، من تصميم الفنان كاسينغ لونغ.وأوضحت السلطات أنها وجهت إلى رجل يبلغ من العمر 40 عامًا أربع تهم تتعلق بالسطو، إضافة إلى تهمتين بالسرقة. وقد أُفرج عنه بكفالة، على أن يمثل أمام المحكمة في 5 مايو/ أيار 2026.يُذكر أن دمى "لابوبو" حظيت بشعبية كبيرة على المستوى العالمي، خاصة بعد ارتباطها بأسماء مثل ، ودوا ليبا، وليزا، ما ساهم في انتشارها بين هواة جمع الألعاب والمجسمات. وتُباع هذه الدمى عادة في عبوات مغلقة، مع تباين أسعارها حسب الإصدار، إذ يبلغ سعر الواحدة منها في المتوسط نحو 24.90 دولارًا أمريكيًا، بينما تُعرض المجموعة الكاملة بسعر يصل إلى 149.90 دولارًا.وأفادت صحيفة "أستراليان فاينانشال ريفيو" أن شركة "بوب مارت" حققت مبيعات تجاوزت 46 مليون دولار أسترالي في السوق المحلية خلال ستة أشهر فقط، ما يعكس حجم الطلب المتزايد على هذه الفئة من الألعاب.