العدل الدولية: إسرائيل ملزمة بتسهيل إغاثة الفلسطينيين وعدم استخدام التجويع كأداة حرب

وشددت المحكمة، على أن الأونروا تظل الجهة الوحيدة القادرة، في ظل الظروف الراهنة، على أداء الدور الإغاثي والإنساني في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أنه لا يمكن لأي منظمة أخرى أن تحل مكانها حالياً.كما حملت المحكمة، "مسؤولية ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين، وضرورة السماح الكامل بجهود الإغاثة التي تنفذها داخل الأراضي الفلسطينية".وفي ردها على مزاعم إسرائيل، قالت المحكمة إن "الأخيرة لم تقدّم ما يثبت انتماء نسبة كبيرة من موظفي الأونروا إلى حركة حماس، مشددة على أن استخدام التجويع كسلاح حرب أمر غير قانوني ولا يمكن تبريره بأي حال".