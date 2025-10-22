رسالة من داخل غزة إلى ترامب

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
01:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بريطانيا على شفا حرب داخل العائلة الملكية.. ما علاقة ولي العهد
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544693-638967408612163355.webp
رسالة من داخل غزة إلى ترامب
دوليات
2025-10-22 | 10:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
233 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
ذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية، وجود قناة اتصال بين شخصيات من غزة والإدارة الأميركية برئاسة
دونالد ترامب
، في وقت تسعى فيه مجموعة من التكنوقراط في القطاع إلى رسم ملامح "اليوم التالي" للحرب ومحاولة كسر احتكار حماس للسلطة.
وقال رئيس
غرفة
التجارة في غزة
إياد أبو
رمضان، عن ما سماه "رؤية التكنوقراط" — وهي مجموعة من الأكاديميين والمهندسين والعاملين في المجال الإنساني — موضحًا أنها لا تسعى إلى الحكم أو الحلول محل أي سلطة، بل تهدف إلى تقديم المشورة وصنع القرار والمساعدة في إعادة إعمار شاملة للقطاع.
وقال أبو رمضان: "نحن لا نرغب في أن نكون بديلاً عن أي حكومة، بل نطمح لأن تكون في غزة قيادة ديمقراطية تتيح تداولاً سلمياً للسلطة في إطار وطني فلسطيني جامع. هدفنا هو مساعدة الجهات التي ستدير غزة في اتخاذ قرارات صحيحة".
وأشار إلى أن الرؤية التي تطرحها المجموعة تتضمن حرية الحركة عبر المعابر، وإعادة تأهيل الجامعات وربطها بمؤسسات التعليم العالمية، وتشجيع الشباب على العمل والمشاركة في إعادة بناء غزة.
وأضاف أن الهدف هو إنهاء معاناة السكان الذين يعيشون في
خيام
وظروف قاسية، مؤكداً أن "التهديد الحقيقي لغزة مصدره
إسرائيل
وليس العكس"، قائلاً: "غزة لا تشكّل خطراً على إسرائيل، فليس لدينا جيوش ولا سلاح نووي، بينما لدى إسرائيل الاثنين معاً".
ورداً على سؤال حول حماس، قال أبو رمضان: "لا أرى أن حماس تقوّي نفسها، فكيف يمكنها ذلك في ظل هذا الحصار الخانق؟ لكن إن لم يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق — فتح المعابر وعودة الحياة الطبيعية — فقد تعود حماس لاستعادة نفوذها".
كما كشف أبو رمضان أن مجموعته أرسلت رسالة إلى الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بعد وقف إطلاق النار، شكرت فيها
واشنطن
على جهودها لإنهاء الحرب، ودعته إلى زيارة غزة.
وجاء في نص الرسالة: "المهمة التي أمامنا هائلة. إعادة إعمار غزة يجب أن تتجاوز إعادة بناء المباني، وتشمل الخدمات الأساسية في مجالات
الصحة
والتعليم والمياه والصرف الصحي، وإحياء سبل العيش وتعزيز الحماية الاجتماعية، والانتقال من الإغاثة الطارئة إلى تعافٍ مستدام."
وأكدت الرسالة أن القطاع يجب أن يكون تحت إدارة فلسطينية، وأن "الانتعاش لن ينجح إذا أُدير من أجلنا وليس معنا"، داعية إلى إنشاء آلية تضمن العدالة والمساءلة ودوراً فعلياً للفلسطينيين في صياغة مستقبلهم.
واختتم أبو رمضان والموقعون رسالتهم بدعوة مباشرة إلى
ترامب
: "سيكون شرفاً عظيماً لنا أن تزور غزة بنفسك لترى صمود شعبنا والنهضة التي ساعدت قيادتك في تحقيقها. زيارتك ستجسد انتصار السلام على الحرب وتذكّر العالم بأن التعافي القائم على
الكرامة
والعدالة هو الطريق الوحيد نحو الاستقرار الدائم".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
رسالة من حماس إلى ترامب
10:11 | 2025-09-22
رسالة جديدة من السيد الصدر عن "العسكرة".. هل ترتبط بمشهد "الباليستي داخل المراقد"؟
05:48 | 2025-08-14
إيران ترد على ادعاء ترامب حول تدخلها بمفاوضات غزة
18:28 | 2025-07-28
عبوة ناسفة تستهدف دبابة إسرائيلية داخل غزة
13:11 | 2025-07-26
ترامب
رسالة
رئاسة دونالد ترامب
الإدارة الأميركية
السومرية نيوز
دونالد ترامب
سومرية نيوز
السومرية
إياد أبو
إسرائيل
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
امطار غزيرة تضرب منطقة محددة خلال ساعات.. وموعد أول موجة مطرية شاملة للعراق
أخبار الطقس
35.79%
01:38 | 2025-10-22
امطار غزيرة تضرب منطقة محددة خلال ساعات.. وموعد أول موجة مطرية شاملة للعراق
01:38 | 2025-10-22
افتتاح شارع رئيسي مهم في بغداد
محليات
26.06%
13:55 | 2025-10-20
افتتاح شارع رئيسي مهم في بغداد
13:55 | 2025-10-20
بعد موجة الارتفاع.. انهيار أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
23.61%
04:42 | 2025-10-22
بعد موجة الارتفاع.. انهيار أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
04:42 | 2025-10-22
عمليات بغداد تكشف أسماء المتورطين بحادثة اغتيال صفاء المشهداني
أمن
14.54%
08:05 | 2025-10-22
عمليات بغداد تكشف أسماء المتورطين بحادثة اغتيال صفاء المشهداني
08:05 | 2025-10-22
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-22
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-22
من الأخير
السنة.. حــ.رب الجولة الاولى - من الأخير م٢ - حلقة ٧٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-21
من الأخير
السنة.. حــ.رب الجولة الاولى - من الأخير م٢ - حلقة ٧٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-21
Live Talk
الأكلات الشعبية والتلوث - Live Talk - الحلقة ١٤٣ | 2025
10:30 | 2025-10-21
Live Talk
الأكلات الشعبية والتلوث - Live Talk - الحلقة ١٤٣ | 2025
10:30 | 2025-10-21
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-22
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-22
من الأخير
السنة.. حــ.رب الجولة الاولى - من الأخير م٢ - حلقة ٧٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-21
من الأخير
السنة.. حــ.رب الجولة الاولى - من الأخير م٢ - حلقة ٧٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-10-2025 | 2025
12:30 | 2025-10-21
Live Talk
الأكلات الشعبية والتلوث - Live Talk - الحلقة ١٤٣ | 2025
10:30 | 2025-10-21
Live Talk
الأكلات الشعبية والتلوث - Live Talk - الحلقة ١٤٣ | 2025
10:30 | 2025-10-21
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
عشرين
الطارمية.. بين الصراع السني والاتهام الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-18
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
رحال
جولة حول اعمار الكنائس المدمرة في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٨ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-18
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
اخترنا لك
ترامب يبعث برسالة جديدة الى العراق
11:19 | 2025-10-22
خلال حرب الـ12 يوماً.. إيران: 50 جهازاً مخابراتياً شارك ضدنا
10:41 | 2025-10-22
العدل الدولية: إسرائيل ملزمة بتسهيل إغاثة الفلسطينيين وعدم استخدام التجويع كأداة حرب
10:07 | 2025-10-22
بعمر الأربعين.. رجل يسرق 43 دمية "لابوبو"
09:45 | 2025-10-22
الكنيست الإسرائيلي يوافق على ضم الضفة الغربية
09:44 | 2025-10-22
عقوبات الاتحاد الاوروبي ضد روسيا ستشمل 4 مؤسسات صينية.. تفاصيل يكشفها دبلوماسيين
09:32 | 2025-10-22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.