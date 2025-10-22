خلال حرب الـ12 يوماً.. إيران: 50 جهازاً مخابراتياً شارك ضدنا

كشفت ، اليوم الأربعاء، عن مشاركة أكثر من 50 جهازاً مخابراتياً ضمن ما اسمته بـ"ناتو استخباراتي" ضدها في حرب الـ12 يوماً، لافتاً إلى أن هذه الأجهزة شنت "هجوماً صامتاً" عليها.





وقال وزير الاستخبارات الإيراني سيد خطيب إن وحدة الشعب الإيراني ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، أفشلت كلّ المخططات خلال تلك الحرب.وأشار الوزير إلى أن "العدو سعى لإسقاط النظام والتقسيم عبر حرب مركّبة."