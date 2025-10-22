ترامب يبعث برسالة جديدة الى العراق

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان تابعته ، أن " تلقى مساء أمس الثلاثاء، رسالة من الرئيس الأميركي تضمنت الشكر لرئيس الإقليم على جهوده ومساعيه في سبيل تحقيق السلام"، مبينة انه "شدد على أهمية إنهاء الخلافات والتوترات في منطقة الشرق الأوسط".وأكد في رسالته أن "دول العالم قادرة على تجاوز الخلافات القديمة والمضي نحو مستقبل مشترك يسوده السلام والنجاح والتقدم"، معبرا عن التزامه وإدارته "بدعم جهود تحقيق سلام مستدام وإنهاء الصراعات والعنف في المنطقة والعالم بأسره".وقدم ترامب تحياته وتمنياته بالتوفيق لرئيس إقليم كوردستان ولأسرته.