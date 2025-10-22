ترامب يستعد لمعركة كبرى في الشرق الأوسط

وذكرت صحيفة " " أن "بواعث تسريع وتيرة الانتهاء من ملف غزة، قادت إلى إيفاد أعضاء "غرفة عمليات التنسيق" إلى ، التي تضم المبعوث ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي غاريد كوشنر، ونائبه جي دي فانس، بالإضافة إلى مدير الاستخبارات المصرية حسن رشاد، ووزير الخارجية ، المقرر زيارته لإسرائيل خلال أيام".تحييد العراقيلوحرصًا على تحييد العراقيل، سعى ترامب إلى تحرير نتنياهو من أغلال المحاكمة، وإلى خلاصه من سموتريتش وبن غفير، اللذين يمسكان به من عنقه، ودعا الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ إلى ضرورة العمل على عن الإسرائيلي.ورأت الصحيفة العبرية، أن "وصول رئيس الاستخبارات المصرية حسن رشاد إلى إسرائيل، يؤشر على التغيير الذي يحدث في المنطقة، ولا سيما على مسار العلاقات المصرية الإسرائيلية.وإلى ذلك، كانت رسائل نائب الرئيس جي دي فانس واضحة وموجزة: لن نسمح لحركة حماس بالبقاء في غزة وهي مسلحة، ولن نقبل بمشاركتها في حكومة غزة، ولن نسمح لإسرائيل من جهة أخرى بالتراجع عن وقف إطلاق النار.ووفقًا لـ"معاريف"، قرر ترامب تغيير قواعد اللعبة، خاصة في ظل اعتقاده بأنه أمام فرصة تاريخية لإعادة تشكيل العالم. يرى أمام عينيه تعاظم نمو ، ويدرك أن غزو العالم لا يتطلب خوض حروب لا نهاية لها. ترامب رجل أعمال، والحروب لا تخدم عالم الصفقات.وفي خطابه أمام الإسرائيلي، أعلن أنه جاء لإنهاء الحروب، لا لإشعالها. وهو يُدرك أن القوة العسكرية للولايات المتحدة تُمكّنها من تشكيل نظام العالم الذي يعيش فيه الجميع.خط أحمرومنذ سبعينيات الماضي، وبعد انتهاء حرب والحرب الباردة، آثرت التخلي عن دورها كـ"شرطي العالم". صحيح أنها غزت وأفغانستان مرتين، لكن ذلك كان ردًّا على تهديد متصوَّر للأمن القومي الأمريكي ومصالح الولايات المتحدة، وفقا للصحيفة.وتساءلت الصحيفة: "لماذا من المهم طرح هذه المعلومات الآن؟ لأنه إذا كان لدى أي شخص في إسرائيل أو خارجها شك حتى الآن بشأن التغيير العالمي الذي شهده العالم خلال الأشهر الأخيرة، فعليه أن يعيد النظر في الأمر.وتشير إلى أن قد تسعى لشراء منظومات قتالية من دول مثل وغيرها، ووفقًا لمصادر إسرائيلية، يدرك الروس أن بيع الأسلحة لإيران يعد خطًّا أحمر في نظر الرئيس الأمريكي .تغذية الدفاعاتوتراقب هيئة الاستخبارات الإسرائيلية (أمان) ومعها ما يحدث في إيران، وحرص حكومتها على تغذية دفاعاتها الجوية بمنظومات جديدة، ومن بينها 150 بطارية مضادة للطائرات، والتي تشمل، بحسب التقديرات، 12 بطارية من طراز باور-373، و8 بطاريات من طراز إس-300، وعشرات بطاريات صواريخ هوك، و10 بطاريات من طراز إس-15.وخلصت "معاريف" إلى أن تقديرات إسرائيل تؤكد حضور إيران بقوة في جدول أعمال ترامب بعد الخلاص من الملف الغزِّي، ولا سيما في ظل معلومات تؤكد تسريع وتيرة إعادة بناء القوات الإيرانية، ودخول إسرائيل على خط سباق التسلح.