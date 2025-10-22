واشنطن: وتيرة تحديث الترسانة النووية تتباطأ لهذا السبب

وقال في مقابلة مع قناة " نيوز"، معلقا على تأثير الإغلاق المستمر في : "إن جهودنا للتحديث، التي تهدف إلى تحسين واستبدال ترسانتنا (من الأسلحة النووية)، تتباطأ".كما أكد رايت أن الترسانة النووية الأمريكية تظل آمنة رغم استمرار الإغلاق الحكومي، موضحا: "ترسانتنا النووية آمنة اليوم. لن نتنازل أبدا عنها. رغم أن هؤلاء الأشخاص يعملون دون رواتب، إلا أننا نضمن أمن وسلامة ترسانتنا اليوم".وفي وقت سابق، أرسلت وزارة إشعارا بتعليق العمل لموظفي نظرا إلى عدم وجود ميزانية معتمدة للسنة المالية 2026.وأشار الإشعار إلى أن القرار تم اتخاذه "بسبب التوقف الطارئ لأنشطة الوكالة بسبب عدم وجود تمويل ميزانية"، ويظل الإشعار ساري المفعول لمدة تصل إلى 30 يوما ويمكن إلغاؤه إذا وافق على قرار تمويل مؤقت لوزارة الطاقة.وحذر وزير الطاقة الأمريكي سابقا من أن الإغلاق الحكومي قد يؤدي إلى نفاد الأموال المخصصة للحفاظ على سلامة المخزونات النووية في الأيام القليلة المقبلة، مما "يعرض البلاد للخطر" بحسب قوله.