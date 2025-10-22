الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جديدة ضد المخدرات

وذكر المسؤول الأمريكي أن الجيش نفذ الضربة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء في مياه قبالة الجنوبية.وتعد هذه الضربة أول عملية عسكرية أمريكية معروفة في المحيط الهادئ منذ بدء الهجوم ضد تجارة والذي أدى إلى تنفيذ 7 ضربات على الأقل في منطقة البحر وزاد بشكل كبير من التوترات بين وفنزويلا وكولومبيا.يذكر أن القوات قد قامت خلال الأسابيع الماضية بتدمير ما لا يقل عن أربعة قوارب سريعة في المياه الدولية للبحر الكاريبي، كانت تحمل أشخاصا اتهموا دون أدلة بنقل المخدرات من فنزويلا.وتقول إن الولايات المتحدة تخوض حربا ضد جماعات المخدرات مما يجعل هذه الضربات مشروعة.