وباء يتفشى بوتيرة متسارعة في "إسرائيل"

وأسفر الوباء حتى الآن عن سبع وفيات، جميعها لأطفال دون سن الثانية والنصف. ونقل 562 مريضا إلى المستشفيات، معظمهم من الأطفال، بينهم 53 دخلوا العناية المركزة، وسبعة احتاجوا إلى أجهزة دعم الحياة، ولا يزال واحد في حالة حرجة.وبدأ التفشي في أبريل الماضي، في مدن مثل وبيت شيمش وبني برك، ثم انتشر إلى مدن أخرى، وتصنف تسع مدن حالياً كمراكز نشطة للتفشي.