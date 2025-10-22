بسبب غزة.. 450 شخصية يهودية شهيرة يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل

وأضافت الصحيفة أن "أكثر من 450 شخصية يهودية بارزة قد وقعوا رسالة مفتوحة تطالب بمحاسبة على ممارساتها في والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية".ويأتي نشر الرسالة في الوقت الذي يجتمع فيه قادة في يوم الخميس، وسط تقارير عن عزمهم تأجيل مقترحات فرض عقوبات على إسرائيل.ومن بين الموقعين على الرسالة الإسرائيلي السابق أبراهام ، والمفاوض الإسرائيلي السابق للسلام دانيل ليفي، والكاتبة اليهودية الكندية نعومي كلاين، والمخرج البريطاني جوناثان غليزر، الذي أخرج الفيلم الدرامي الحائز الأوسكار "منطقة الاهتمام"، والممثل الأمريكي والاس شون، والحائزة جائزة إيلانا غليزر، وغيرهم.وجاء في الرسالة: "نوجه هذا النداء، كيهود من مختلف مناحي الحياة ومن جميع أنحاء العالم، ولا ننسى أن العديد من القوانين والمواثيق والاتفاقيات التي وضعت لحماية وصون جميع الأرواح البشرية وضعت ردا على محرقة الهولوكوست، وتنتهك إسرائيل هذه الضمانات باستمرار، كما أن محاسبة القادة الإسرائيليين على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي أمر أساسي".وبحسب الصحيفة، فإن أكثر من 450 موقعا يدعون إلى الالتزام بأي حكم صادر عن محكمة دولية، وتنفيذ أوامر الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين، ووقف إرسال الأسلحة والسلع والخدمات الأخرى إلى إسرائيل، وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، ودحض الاتهامات الكاذبة بمعاداة السامية التي شوهت كل أولئك الذين يسعون إلى السلام.وأشارت إلى أن هذا النداء يأتي في أعقاب تحول كبير في الرأي العام بين اليهود الأمريكيين والناخبين على نطاق أوسع على مدى السنوات القليلة الماضية.