في لبنان.. تحليق مكثف لطائرات مسيرة إسرائيلية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء الأربعاء، بوجود تحليق مكثف لطائرات مسيرة إسرائيلية جنوبي البلاد.​

​

وقالت ، إن "أجواء مدينة صور تشهد منذ قرابة السابعة مساء وحتى الآن، تحليقا مكثفا للطائرات المسيرة المعادية على علو منخفض، وصل إلى أجواء سهلي رأس العين جنوبا والقاسمية شمالا".

وأضافت "يسجل تحليق مكثف لعدد من المسيرات المعادية بشكل مركز ومنخفض في اجواء بلدات الدوير، الشرقية، النميرية، تول، الكفور، ، جبشيت، انصار"، مشيرة الى أن المسيرات "تنفذ طيرانا دائريا وتصدر اصواتا قوية تشكل قلقا وحذرا لدى المواطنين".