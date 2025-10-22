في السعودية.. أمر ملكي بتعيين مفتي جديد للبلاد

وذكرت أنه صدر اليوم الأربعاء جاء فيه: "نحن ملك ، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية وبناءً على ما عرضه علينا ولي ، أمرنا بما هو آت: يعين الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان مفتيا عاما للمملكة العربية ورئيسا لهيئة كبار العلماء ورئيسا عاما للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير".وفي أيلول الماضي، أعلن وفاة الشيخ بن آل الشيخ، المفتي العام للمملكة ورئيس .