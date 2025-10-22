الصفحة الرئيسية
روسيا.. قتلى ومصابون بانفجار داخل مصنع في كوبيسك
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544724-638967569616488805.jpg
في السعودية.. أمر ملكي بتعيين مفتي جديد للبلاد
دوليات
2025-10-22 | 15:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
364 شوهد
أصدر الملك السعودي
سلمان بن عبد العزيز
، الأربعاء، أمرا ملكيا بتعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيا عاما للمملكة العربية
السعودية
.
وذكرت
وكالة الأنباء السعودية
أنه صدر اليوم الأربعاء
أمر ملكي
جاء فيه: "نحن
سلمان بن عبد العزيز
ملك
المملكة العربية السعودية
، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، وبعد الاطلاع على الأوامر الملكية وبناءً على ما عرضه علينا ولي
العهد
، أمرنا بما هو آت: يعين
فضيلة
الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان مفتيا عاما للمملكة العربية
السعودية
ورئيسا لهيئة كبار العلماء ورئيسا عاما للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير".
وفي أيلول الماضي، أعلن
الديوان الملكي السعودي
وفاة الشيخ
عبدالعزيز
بن
عبد الله بن محمد
آل الشيخ، المفتي العام للمملكة ورئيس
هيئة كبار العلماء
.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
وفاة مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
04:20 | 2025-09-23
بعد رحيل مفتي السعودية.. من هو عبد العزيز آل الشيخ؟
05:54 | 2025-09-23
جريمة هزت الرأي العام.. إحالة أوراق المتهمة بقتل عائلتها إلى "مفتي" لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها
13:03 | 2025-10-11
مرسوم جمهوري بتعيين عطوان العطواني محافظاً جديدا لبغداد
04:52 | 2025-07-29
السعودية
مفتي
المملكة العربية السعودية
وكالة الأنباء السعودية
الديوان الملكي السعودي
سلمان بن عبد العزيز
هيئة كبار العلماء
عبد الله بن محمد
الديوان الملكي
وكالة الأنباء
