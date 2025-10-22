إدارة ترامب ترفع قيدا على استخدام أوكرانيا صواريخ ضد روسيا

ووفقا للتقرير، جاء هذا القرار الذي لم يفصح عنه بشكل علني، بعد نقل سلطة تنسيق مثل هذه الضربات من وزير حرب بيت هيغسيث إلى القائد العام للقيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأمريكية أليكوس غرينكيفيتش، الذي يرأس أيضاً قوات " " المشتركة في أوروبا.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن قرار يتعلق بالأساس بصواريخ "ستورم شادو" المجنحة، واتخذ قبل لقاء وفلاديمير في الجمعة الماضية، حيث طلب زيلينسكي خلاله إمداد بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى.هذا وأفادت قناة "سي إن إن" سابقا بأن الرئيس الأمريكي أوضح بشكل واضح لزعيم نظام كييف خلال اجتماع 17 أكتوبر أنه لن يحصل على صواريخ بعيدة المدى.وعلق ترامب مرارا على القرار المحتمل بتوريد صواريخ "توماهوك" لكييف قائلا إن "الولايات المتحدة نفسها في حاجة إليها، على الرغم من امتلاكها مخزونا كبيرا منها".وشدد الرئيس الروسي على أن توريد مثل هذه الصواريخ لكييف سيُلحق ضررا بالعلاقات بين والولايات المتحدة، مؤكدا أن استخدامها في أوكرانيا دون المشاركة المباشرة للعسكريين الأمريكيين سيكون مستحيلا.