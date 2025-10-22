لبنان: نواجه حرب استنزاف على الحدود مع إسرائيل

وقال سلام وفق مجلة " "، "نواجه حرب استنزاف على الحدود مع ، والإسرائيليون لم ينسحبوا بالكامل وما زالوا يحتلون نقاطا جنوبي ".

وأضاف أن "الهدف النهائي واضح بترسيخ احتكار الدولة للسلاح وفقا لاتفاق الطائف".

وأشار اللبناني الى أن " سيضطر كأي جماعة أخرى للعودة لكونه حزبا سياسيا لبنانيا دون جناح مسلح".