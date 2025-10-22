ترامب يكشف حقيقة السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ ضد روسيا

نفى الرئيس الأمريكي ، الأربعاء، موافقته لأوكرانيا باستخدام صواريخ ضد .

​

وقال ، "تقرير وول عن سماحنا لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى في عمق تقرير كاذب".

وكانت صحيفة " جورنال" أفادت نقلا عن مصادر أن رفعت قيدا رئيسيا على استخدام أوكرانيا لبعض الصواريخ بعيدة المدى، ما سيسمح بشن ضربات في عمق روسيا.

ووفقا للتقرير، جاء هذا القرار الذي لم يفصح عنه بشكل علني، بعد نقل سلطة تنسيق مثل هذه الضربات من وزير حرب بيت هيغسيث إلى القائد العام للقيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأمريكية أليكوس غرينكيفيتش، الذي يرأس أيضاً قوات " " المشتركة في أوروبا.



