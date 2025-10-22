سوريا.. الجيش الإسرائيلي يقصف شمال غرب قرية كويا

وقالت إن "الجيش الإسرائيلي قصف بثلاث قذائف متنوعة قرية كويا"، مشيرة إلى أن القصف تزامن مع إطلاق رشقات نارية في المنطقة.وذكرت "الإخبارية" أن "الانتهاك الجديد يأتي ضمن سلسلة انتهاكات متكررة ينفذها الاحتلال الإسرائيلي منذ أسابيع داخل الأراضي السورية في مناطق الجنوب، ولا سيما ريفي القنيطرة ودرعا".وشددت على أنه "انتهاك واضح لاتفاقية فصل القوات لعام 1974، وقرارات ، ومبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها".