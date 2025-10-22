ترامب يعلن إلغاء عقد اجتماع مع بوتين

أعلن الرئيس الأمريكي ، عن إلغاء عقد اجتماع مع الرئيس الروسي .

وقال في تصريحات صحافية، "ألغيت لقائي مع لأني شعرت بأن لا نتيجة محتملة، شعرت أن الوقت مناسب لفرض العقوبات على ".

وأضاف "لم يكن من الصواب عقد اجتماع مع بوتين لذلك قمنا بإلغائه"، مردفا "بوتين وزيلينسكي يتطلعان للسلام وآن الأوان لإنهاء هذه الحرب".

ولفت الرئيس الأمريكي الى أنه "في كل مرة أتحدث إلى بوتين يكون الحديث جيدا ولا يحدث أي تغيير".

وكان أعلن، قبل أيام، أن الرئيس الروسي هنأ نظيره الأمريكي على "تحقيق السلام في الشرق الأوسط"، خلال مكالمة هاتفية بين الزعيمين استمرت لأكثر من ساعتين.






