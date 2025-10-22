روسيا.. قتلى ومصابون بانفجار داخل مصنع في كوبيسك

وكتب عبر قناته على تطبيق "تلغرام" عن سماع دوي انفجار في أحد مصانع مدينة كوبييسك، مؤكدا عدم وجود تهديد للسكان أو المنشآت المدنية.وأضاف لاحقا: "يتم تحديث المعلومات عن الضحايا. هناك خمسة مصابين. جميعهم في حالة خطيرة، وتم نقلهم إلى المستشفيات المحلية. الأطقم الطبية تقدم كل المساعدة اللازمة. وقد تمت الاستعانة بأخصائيين من الكوارث ومستشفيات المقاطعة ومستشفيات ".وأكد حاكم المقاطعة أن سلطات إنفاذ القانون ستحدد جميع ظروف الحادث الذي وقع في المصنع بمدينة كوبييسك حيث حدث الانفجار.وأشار تيكسلر إلى أن انفجارا آخر وقع في بؤرة الحريق بالمصنع في كوبييسك، وجميع قوات ووسائل الطوارئ اللازمة تعمل في الموقع.