عقوبات أمريكية جديدة على قطاع الطاقة الروسي

ووفقا لبيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني: "تهدف هذه الإجراءات إلى زيادة الضغط على قطاع الطاقة الروسي وتقويض قدرة الكرملين على جمع الإيرادات لآلة الحرب الخاصة به ودعم اقتصاده الضعيف".وأضاف البيان أن ستواصل الدعوة إلى تسوية سلمية للحرب، مؤكدا أن السلام الدائم يعتمد بالكامل على استعداد للتفاوض بحسن نية، وأن الخزانة ستواصل استخدام سلطاتها دعما لعملية السلام.من جانبه، قال سكوت بيسنت: "حان الوقت لوقف القتل وإعلان وقف إطلاق نار فوري. نظرا لرفض الرئيس إنهاء هذه الحرب العبثية، تفرض الخزانة عقوبات على أكبر شركتين للنفط في روسيا تمولان آلة الحرب التابعة للكرملين".