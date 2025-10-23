الأمم المتحدة: سوء التغذية في غزة سيمتد لأجيال

وعقد ممثل الصندوق أندرو سابرتون، لدى عودته من مهمّة استغرقت 5 أيام في والضفة الغربية بالإضافة إلى حيث قضى 5 ساعات في القطاع الفلسطيني، مؤتمرا صحافيا في مقرّ في قال خلاله إنّ حجم الدمار الذي شاهده أشبه بفيلم هوليوودي.وذكّر المسؤول في الوكالة الأممية المتخصّصة بالصحة الجنسية والإنجابية بأنّ واحدا من كلّ 4 سكّان في غزة يعاني من الجوع، مشيرا إلى أنّ من بين هؤلاء 11,500 امرأة حامل.وأضاف أنه نتيجة لذلك، يولد 70% من حديثي الولادة خدّجا وبوزن منخفض، مقابل 20% في الفترة التي سبقت اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.وأوضح سابرتون أنّ كلّ مرافق حديثي الولادة في مستشفيات القطاع تعمل أكثر كثيرا من طاقتها (170% من قدرتها الاستيعابية) ممّا يضطرها لوضع أطفال عديدين في حاضنة واحدة.ولفت إلى أنّ ثلث حالات الحمل في القطاع تعتبر حاليا "عالية الخطورة" وأنّ معدّل وفيات الأمهات "مرتفع".وأكّد المسؤول الرفيع في أنّ "سوء التغذية هو المشكلة الكبرى"، تضاف إليه مشاكل أخرى تتمثّل بنقص الأدوية ودمار البنى التحتية الطبية؛ إذ تضرّر أو دُمر 94% من مستشفيات القطاع و15% من المؤسسات العاملة توفّر رعاية التوليد الطارئة.ولفت سابرتون إلى أنّ غياب وسائل منع الحمل يجبر بعض النساء على إلى "إجهاضات خطرة".وأضاف أنّ كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والجنسي، ومن ضمنها الزواج المبكر، "انفجرت في غزة، كما هي الحال في سائر النزاعات الأخرى".